Luigi Di Maio coordinatore ONU per la pace in Medio Oriente

Le vie del Signore sono infinite e imperscrutabili. È pieno Avvento e tutto può succedere.

L’ONU ha nominato Luigi Di Maio, ex Ministro degli Esteri, coordinatore per la pace in Medio Oriente. La nomina lo porterà a Gerusalemme a sostituire la collega precedente, l’olandese Sigrid Kaag che si è dimessa la scorsa estate.

Il ruolo che ricoprirà, con il placet della premier Meloni, è nato nel 1993 con gli accordi di Oslo. Si parlava, all’epoca, di due Stati.

Oggi la Palestina è pressoché distrutta, con una catastrofe umanitaria immensa.

Di Maio riuscirà ad avere lo spessore di Fe’d’Ostiani, la statura diplomatica (con tutte le sue pecche, sia chiaro) di Ciano o la preparazione di Giulio Terzi? Auguri.