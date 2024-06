*Luigi Traettino nominato Console Onorario della Repubblica dell’India a Caserta per il distretto consolare che comprende Salerno, Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Basilicata e Puglia* L’Ambasciata dell’India in Italia ha annunciato la nomina del Dott. Luigi Traettino a Console Onorario della Repubblica dell’India a Caserta per il distretto consolare che comprende Salerno, Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Basilicata e Puglia. Traettino, un illustre imprenditore, mette a disposizione la sua vasta esperienza e un forte impegno al fine di rafforzare e approfondire le relazioni bilaterali tra l’India e l’Italia. Come Console Onorario con sede a Caserta, svolgerà un ruolo centrale nella promozione degli scambi commerciali, economici, culturali, consolari e accademici, e nell’incrementare la cooperazione reciproca tra la Campania, la Basilicata e la Puglia e l’India. La sua nomina sottolinea l’importanza di queste regioni come centri nodali per il rafforzamento delle collaborazioni tra l’India e l’Italia in vari ambiti. “Assumo con orgoglio ed entusiasmo questo nuovo incarico. – commenta il nuovo Console onorario – Sono profondamente onorato e consapevole della responsabilità di rappresentare e servire una collettività straordinariamente ampia e operosa, orgogliosa delle proprie radici e proiettata verso il futuro”. “L’India – continua Traettino – rappresenta una grande risorsa per l’imprenditoria della nostra terra: lo dimostrano gli importanti investimenti di gruppi indiani come Titagarh Rail Systems Limited e Amber, che hanno consentito il rilancio della Titagarh Firema Spa, che mi onoro di presiedere e che oggi vive un momento di massima ascesa”. “Lavorerò, dunque, con il massimo impegno per contribuire a rafforzare ulteriormente le relazioni e sostenere la determinazione a esplorare le opportunità di accordi reciprocamente vantaggiosi” conclude. Il Dott. Luigi Traettino ha una notevole e comprovata esperienza di leadership e di lavoro nella comunità imprenditoriale italiana. Ricopre attualmente la carica di Presidente di Titagarh Firema Spa, una joint venture Indo-Italiana nel settore ferroviario. E’ attualmente membro dell’Advisory Board per gli Investimenti Esteri di Confindustria. L’Ambasciata dell’India estende le sue congratulazioni e formula i migliori auguri a Traettino per il suo nuovo ruolo in attesa di iniziare a lavorare assieme.