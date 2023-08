LUIGI VANVITELLI PIU’ DI UN SEMPLICE GENIO

Premetto che per me è stato un grande piacere essere un inviata di Belvedere News nella video conferenza tenutasi stamattina alle 11.00 am nel convegno impegnato negli studi internazionali per la celebrazione dei 250 anni dalla morte del celebre architetto Luigi Vanvitelli , un uomo composto da sola intelligenza e genialità, si dice di lui di un uomo dal carattere un po’ particolare , ma si sà, i geni , sono tutti particolari ed è per questo che persone di questo calibro , come Luigi Vanvitelli sono ritenute uniche.

L’evento si è svolto a Roma nella Sala “Spadolini” del Ministero della Cultura. Al quale sono intervenuti Vittorio Sgarbi, sottosegretario della Cultura , Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche, Anna Maria Bertini, assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Tiziana Maffei, direttore generale della Reggia Caserta e Daniela Tisi, dirigente Settore Beni e attività culturali Regione Marche.

Nell’intervento di Chiara Biondi sono emersi i dettagli dell’intesa della sottoscrizione del protocollo tra la regione Marche e la reggia di Caserta proprio per valorizzare la figura di Vanvitelli , il principale simbolo vanvitelliano è la Reggia di Caserta , il segno tangibile , invece , nella storia dell’arte dell’architetto è appunto la mole vanvitelliana , tutti quelli che sono gli incontri nei riguardi dell’arte di Vanvitelli – spiega la Biondi- consentono a tutto il resto della nazione di poter capire quali sono i nostri luoghi . E’ stato, di fatti previsto, il gran tour Vanvitelliano ad Ancona ,infine la Biondi conclude con l’invito nelle Marche per l’inaugurazione di queste giornate il 7 settembre presso la mole vanvitelliana .

Dopo ancora è intervenuta Anna Maria Bertini che riprendendo un po’ le parole delle Biondi e condividendo il suo pensiero invita i cittadini italiani alla prima mostra del museo di Mart di Rovereto a cura del professor Sgarbi. Ma passando al Vanvitelli – <<Poliedrico e versatile , ad Ancona Vanvitelli , è stato un po’ l’architetto dell’acqua , ridisegnando tutta la città verso il mare , perché Ancona è appunto il suo porto>> – è così che parla la Bertini di Vanvitelli – <<la genialità di Vanvitelli è stata capire il punto di forza della città costruendo la stupenda mole , che oggi è un po’ il fiore all’occhiello della città di Ancona>>.

Infine il sottosegretario Vittorio Sgarbi parla dell’immensità artistica del Vanvitelli come l’unico architetto, che oltre a Palladio , architetto anch’esso , di tipo tecnico rinascimentale , sia riuscito ad unire l’Italia attraverso i carnali marittimi , ed opere dalla grande influenza – <<Mi pare che la cosa giusta sia proprio fare un convegno sulla grande arte del maestro Vanvitelli, un grande artista nazionale , che riesce ad avere idee che si muovono in tutta la penisola>> – dice il sottosegretario quasi emozionato della grandezza degli eventi vanvitelliani – <<Finalmente mi rendo conto perché sono qui , per dire da Roma quello che è capitato nelle Marche , quindi bello questo convegno nato da Caserta e dalle sue fantastiche idee sulla mole vanvitelliana>>.

Gli eventi si svolgeranno ad Ancona e Roma , perché rimanere solo Reggia di Caserta, non basterebbe per raccontate la genialità del Vanvitelli.

La conferenza stampa infine si è chiusa con il saluto del sottosegretario Vittorio Sgarbi e il promemoria delle date fissate 7 – 8 – 9 settembre che si terranno alla mole vanvitelliana , affiancate e preceduti da una serie di eventi che valorizzano gli interventi dall’architetto nel cuore e sul profilo della città .