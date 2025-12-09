Luigi Zeno: dicembre trionfale tra premi, cinema e impegno sociale

Dicembre 2025 si trasforma in un mese di grande prestigio per Luigi Zeno, giovane attore campano che continua a distinguersi per talento, sensibilità e dedizione ai valori sociali. Due importanti riconoscimenti, a Pompei e a Napoli, confermano il suo ruolo di promessa del panorama artistico italiano.

Premio Giovani Talenti – 13 dicembre 2025, Teatro Mattiello di Pompei

Nel corso del Vesuvius Film Festival, diretto dall’Arch. Giovanna D’Amodio, Luigi Zeno sarà insignito del Premio Giovani Talenti. Un riconoscimento che celebra gli artisti emergenti capaci di emozionare e comunicare attraverso l’arte, mettendo in luce la sua interpretazione intensa e la sua naturale capacità di raccontare i sentimenti delle nuove generazioni.

Premio Arte, Musica e Cultura – 15 dicembre 2025, Teatro Politeama di Napoli

Pochi giorni dopo, Zeno salirà sul palco del Napoli & Festival 2025 – Musica, Teatro e Solidarietà, ideato da Alfonso Gemito e diretto da Savio Morelli, dove riceverà il Premio Arte, Musica e Cultura. Un attestato che riconosce l’impegno di chi contribuisce alla valorizzazione dell’identità partenopea attraverso la creatività e il coinvolgimento civile.

Talento e coscienza: un percorso in crescita

I due premi sottolineano un aspetto fondamentale del percorso di Luigi Zeno: la capacità di unire arte e responsabilità sociale. Le sue interpretazioni affrontano spesso temi come bullismo, resilienza e dignità dei giovani, trasformando il suo lavoro in uno strumento di riflessione e sensibilizzazione.

Protagonista su Netflix: “La Scuola”

A soli 18 anni, Zeno è parte del cast principale della serie originale Netflix “La Scuola”, diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia. Ambientata negli anni ’90 all’interno della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, la serie racconta la vita di otto cadetti tra disciplina, sfide personali e crescita. Zeno recita accanto a un cast di grande rilievo: Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Irene Maiorino, Beatrice Savignani e Raiz.

In arrivo su Rai Fiction: “La Promessa di Patrizio”

L’attore è inoltre impegnato nel film “La Promessa di Patrizio”, prodotto da Rai Fiction e CinemaFiction e diretto da Simona Ruggeri. L’opera ripercorre la vita del pugile Patrizio Oliva, tra sport, sacrificio e riscatto sociale. La sceneggiatura porta le firme di Valerio D’Annunzio, Fabio Rocco Oliva e dello stesso Patrizio Oliva. Il tv movie, girato interamente a Napoli, andrà in onda nel 2026.

Un giovane talento in continua ascesa

Con questi nuovi traguardi, Luigi Zeno si conferma una delle voci più fresche e promettenti del panorama artistico italiano. Tra teatro, cinema e televisione, il suo percorso racconta l’essenza di una Napoli viva, creativa e proiettata verso il futuro.