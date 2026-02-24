Luigi Zeno protagonista del format “Pausa Caffè contro il Bullismo, con i Giovani” all’ISS Manlio Rossi Doria di Marigliano

Con lui un team di professionisti d’eccellenza per un incontro dedicato all’ascolto, alla prevenzione e alla crescita dei ragazzi

L’Istituto Superiore Statale “Manlio Rossi Doria” di Marigliano ospiterà mercoledì 25 febbraio alle ore 9:00 una nuova tappa del format “Pausa Caffè contro il Bullismo, con i Giovani”, un appuntamento che unisce testimonianze, formazione e dialogo diretto con gli studenti.

Protagonista dell’incontro sarà Luigi Zeno, attore molto amato dal pubblico e da anni impegnato in attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per un format che punta a parlare ai ragazzi con autenticità, linguaggi vicini alla loro quotidianità e storie capaci di lasciare un segno.

L’evento è organizzato da Dagal Creations APS, associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il patrocinio dell’Associazione Stampa Campania – Giornalisti.

Un team di relatori di alto profilo

Accanto a Luigi Zeno interverranno professionisti provenienti da ambiti complementari, per offrire agli studenti una visione completa e multidisciplinare del fenomeno del bullismo:

● Daniela Del Prete – Giornalista / Ufficio Stampa

● Luigi Zeno – Attore

● Arianna Avolio – Sceneggiatrice / Psicologa

● Claudio Belardo – Psicologo / Coach

Ognuno di loro porterà un contributo specifico: dalla narrazione alla psicologia, dalla comunicazione al coaching motivazionale, creando un percorso che unisce emozione, consapevolezza e strumenti concreti.

Un format che parla ai ragazzi

“Pausa Caffè” nasce per creare uno spazio di confronto reale, lontano dalle lezioni frontali e vicino al vissuto degli studenti.

Attraverso testimonianze, domande, riflessioni e momenti di dialogo, l’incontro affronta:

● bullismo e cyberbullismo

● dinamiche di gruppo

● autostima e gestione delle emozioni

● il valore dell’ascolto e della richiesta di aiuto

L’obiettivo è chiaro: dare voce ai ragazzi, offrire strumenti per riconoscere i segnali del bullismo e promuovere una cultura del rispetto reciproco.

Per saperne di più sul format

È disponibile una pagina dedicata con informazioni, obiettivi e contenuti del progetto:

https://www.dagalcreations.com/pausacaffecontroilbullismo

Dettagli evento

ISS “Manlio Rossi Doria” – Marigliano (NA)

Mercoledì 25 febbraio , ore 9:00