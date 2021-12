L’ultimo commosso saluto a Don Michele Cicchella Michele

Se ne va un pezzo di vita di tutti noi Casertani😟

Comunione, cresima , matrimonio, battesimi dei bambini…

E lui sempre presente con la sua semplicità e praticità ,che attirava bambini, giovani e anziani, insomma, tutta la comunità.

La chiesa di Lourdes e soprattutto il cortile, sempre aperto: agli scouts, all’acr ma anche ai ragazzi del quartiere che organizzavano la partitella di pallone o si radunavano per fare due chiacchiere.

Lui ci guardava, sorrideva spesso scambiando una battuta e ci lasciava fare.

Non c’erano cancelli, ma giostrine per i più piccoli e all’orario di entrata e di uscita della scuola lasciava il cortile aperto per permetterci di parcheggiare.

Il saio per la comunione non si acquistava, ma si prendeva in prestito e non ha mai chiesto offerte per un sacramento.

Don Michele non era solo un prete, ma un punto di riferimento a cui spesso ci si rivolgeva non per confessarsi ma per chiedere un consiglio.

Ciao Don Michele ❤️