L’ultimo saluto a “Mimì”. La comunità si stringe al dolore di Don Stefano

“Non sarà mai lontano chi ti porti nel cuore”

Casagiove. Ha lasciato una comunità che lo amava tantissimo, Domenico Giaquinto, per tutti “Zio Mimì”, adoratissimo papà di Don Stefano, Parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo di Casagiove.

Oggi, domenica 30 gennaio, alle ore 12.30, all’ingresso del cimitero con il Rito di Commiato presieduto dal nostro Arcivescovo Mons. Salvatore Visco, tantissime persone hanno dato l’ultimo saluto a Mimì, e don Stefano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza al suo dolore con le parole divulgate su facebook:

“Profondamente commossi esprimiamo tutta la nostra gratitudine. La vostra presenza sincera, le tante preghiere, i gesti e le parole di affetto ci hanno sostenuto e consolato. Abbiamo sentito l’intera civitas e non solo stretta intorno a noi in un unico forte abbraccio, unita nel sincero cordoglio per la perdita del caro papà Domenico. Tornato nella Casa del Padre, tra le braccia della Madonna, continuerà a sorriderci e a vegliare su di noi. La vicinanza dimostrata è stata molto gradita. Sentitamente GRAZIE! Don Stefano e famiglia.”

Ci stringiamo al suo dolore, con affetto