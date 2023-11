LUNEDI 6 NOVEMBRE CASAGIOVE CELEBRA L’UNITÀ NAZIONALE E LE FORZE ARMATE

Sarà un giorno di riflessione e, di concerto con gli Istituti scolastici locali, si è deciso che il tema sarà l’accoglienza.

Quest’anno la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si celebrerà, nella nostra città, lunedi 6 novembre.

Il programma della manifestazione è stato cosi definito:

• ore 9.30 – partenza del corto dal cortile del Palazzo comunale di via Jovara;

• ore 10.00 – raduno con le autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e rappresentanza degli alunni del plessi scolastici locali, presso la Piazza degli Eroi, dove sarà deposta una corona d’alloro al Monumento dei Caduti e si terranno degli interventi sul tema dell’Accoglienza;

Ore 12.00 – Partenza del corteo alla volta del cimitero cittadino, dove sarà deposta una corona ol alloro in memoria dei cacuu in guerra.

Sull’argomento è intervenuto il Sindaco Giuseppe Vozza che ha dichiarato: “II 4 Novembre è una

data di grande signiticato per l’Italia, un giorno in cui celebriamo l’Unita Nazionale e onoriamo le Forze Armate. Quest’anno, le celebrazioni avranno un ‘importante novità: si svolgeranno il lunedi successivo, Il 6 Novembre, in collaborazione con gli istituti scolastici locali. II tema centrale di questa gionata speciale sarà ‘l’accoglienza’, un valore fondamentale che attraversa la nostra storia e che continua a guidare il nostro cammino verso un futuro migliore. Coinvolgere gli istituti scolastici locali in queste celebrazioni è un passo significativo verso la formazione delle nuove generazioni. Educare i giovani all’accoglienza significa offrire loro gli strumenti per comprendere l’importanza di rispettare e valorizzare le diversità che arricchiscono la nostra comunità.