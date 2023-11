LUNEDÌ 6 NOVEMBRE L’INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO ALLA MEMORIA DEL BRIGADIERE DEI CARABINIERI, EMANUELE REALI, PRESSO IL CIMITERO DI PIANA DI MONTE VERNA

Lunedì 6 novembre alle ore 10, presso il Cimitero comunale di Piana di Monte Verna, è in

programma la cerimonia di inaugurazione del Monumento alla memoria dedicato a

Emanuele Reali, il Brigadiere dei Carabinieri Medaglia d’oro al Valor Civile, tragicamente

scomparso a Caserta il 6 novembre 2018 durante un’operazione di polizia. Al termine della

cerimonia, alla quale, oltre al Sindaco di Piana di Monte Verna, Stefano Lombardi, e al

Sindaco di Caserta, Carlo Marino, parteciperanno le principali autorità civili, militari e

religiose del territorio, sarà celebrata una Messa presso il Santuario dell’Immacolata di

Piana di Monte Verna.

L’iniziativa è stata organizzata in maniera congiunta dal Comune di Piana di Monte Verna

e dal Comune di Caserta. Il Brigadiere Reali, infatti, viveva a Piana di Monte Verna ed era

in servizio a Caserta, dove si era distinto per la sua abilità, che lo aveva portato a

partecipare ad importanti e complesse attività investigative.

Emanuele Reali è stato un esempio di coraggio e di abnegazione, svolgendo con amore il

proprio lavoro, sempre al servizio della comunità. Proprio per omaggiare il suo altissimo

senso del dovere e le sue grandi qualità umane e professionali, è stato deciso di dedicargli

un monumento che ricordi il contributo fornito all’intero territorio.