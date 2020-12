Lunedì Casertana-Monopoli, i precedenti sorridono i falchetti

Lunedì sera andrà di scena il posticipo del girone c di lega pro tra Casertana e Monopoli. I falchetti tra casa e trasferta contro i pugliesi possono contare su un bilancio molto positivo, nelle ultime 5 gare infatti, i falchetti hanno vinto 3 volte, un pareggio ed una sconfitta. L’ultima gara persa fu proprio al Pinto con il risultato di 0-1. Nella passata stagione addirittura i falchetti sono riusciti a vincere sia la gara di andata cje quella di ritorno. Per il Monopoli è stato un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, 12 posto in classifica. Ci sarà il ritorno da ex di Ernesto Starita. Per trovare un pareggio a Caserta tra queste due squadre, bisogna tornale alla stagione 86-87, quando la sfida termino 0-0