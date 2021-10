Lunedi la proclamazione di Carlo Marino, al Comune di Caserta

Orami conclusasi la campagna elettorale, nella giornata di lunedì, ci sarà la proclamazione del rieletto sindaco di Caserta, l’avv.to Carlo Marino, il quale, a palazzo Castropignano prenderà di nuovo l’incarico di sindaco della città capoluogo di Caserta.

A tal proposito però non manca qualche stoccata e qualche schermaglia sempre sul famigerato biodigestore, Pio del Gaudio ha rilasciato qualche dichiarazione che si va a riportare “Nel nostro programma elettorale votato dal 13% dei Casertani, uno dei punti fondamentali è il no al digestore. Il sindaco Carlo Marino ha manifestato la volontà di istituire un tavolo con la città su tale tema. In linea di principio apprezziamo tale apertura ma ribadiamo la nostra richiesta del no all’impianto a Caserta. Nei mesi scorsi, con i militanti della lista Caserta nel Verde – ha aggiunto Del Gaudio – abbiamo raccolto circa 1000 firme di cittadini casertani, che consegneremo al sindaco, per impedire la realizzazione dell’ impianto sul territorio cittadino. Questa è la posizione chiara e non negoziabile della nostra coalizione civica”, questo l’intervento dell’ex sindaco della città di Caserta Pio del Gaudio