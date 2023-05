Lunedi’22 Maggio parte al Giordani la presentazione dell’ offerta formativa per il corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico

Caserta. Tutto pronto per il Corso di Preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico a Caserta. L’incontro di presentazione dell’ offerta formativa si terrà lunedi’ 22 maggio 2023 alle ore 16 presso l’ Istituto F.Giordani di cui è Dirigente Scolastica la dott.ssa Antonella Serpico . Il Corso , riconosciuto dalla sezione provinciale di Caserta dell’ A.N.DI.S. ( Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici -Sezione Regionale Della Campania) sarà diviso in 5 step.

Accesso alla piattaforma nazionale ,formandis ( per la consultazione dei materiali di studio relativi a tutte le nuove aree del programma concorsuale).

( per la consultazione dei materiali di studio relativi a tutte le nuove aree del programma concorsuale). Incontri in presenza sotto forma di gruppi di studio. ( per l’ analisi dettagliata di ognuno delle tematiiche, la condivisione e il confronto delle conoscenze e la rielaborazione dello studio autonomo e individuale.)

( per l’ analisi dettagliata di ognuno delle tematiiche, la condivisione e il confronto delle conoscenze e la rielaborazione dello studio autonomo e individuale.) Forum di approfondimento .( su specifiche questioni e problematiche che richiedano analisi piu’ dettagliate

.( su specifiche questioni e problematiche che richiedano analisi piu’ dettagliate Question-Times. ( sempre aperte in modalità on-line ,per risposte agili e dirette alle esigenze conoscitive di ogni corsista).

( sempre aperte in modalità on-line ,per risposte agili e dirette alle esigenze conoscitive di ogni corsista). Ricco simyulatore di Test. ( ripensato per una prova senza banca dati ,aggregato alla piattaforma nazionale formandis):

Lo Staff formativo del corso sarà composto da : Grazia Pedicini , Antonella Serpico , Giovanni Spalice.

PER TUTTE LE INFO CHIAMARE IL 335 6802440