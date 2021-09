L’uomo che vive nella roulotte rivuole i suoi cani

Maddaloni. Tempo fa vi scrivemmo di quest’uomo anziano che, a quanto pare, per scelta, vive da tempo in una roulotte a Maddaloni. Negli ultimi mesi si è spostato stabilmente sul parcheggio di un supermercato di via Napoli. Da qualche giorno, ci è stato segnalato, si sta recando, a quanto pare invano, presso il locale comando della Polizia Municipale.

Ci hanno detto che chiederebbe la restituzione dei cani che lo accompagnavano e che, pare, gli sono stati tolti.

Alcuni cittadini ci hanno segnalato la vicenda iniziata 2 giorni orsono.