Il Palermo non si ferma più, la squadra siciliana nel recupero della seconda giornata ha battuto per 1-0 il Potenza. La gara è stata decisa da Luperini che quasi allo scadere ha determinato l’esito dell’incontro. Con questa vittoria il Palermo aggancia in classifica proprio il Potenza.

Risultati: Avellino-Bisceglie rinviata, Palermo-Potenza 1-0, Teramo-Foggia 18/11, Catania-Vibonese 18/11