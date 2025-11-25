LUPIN – IL MUSICAL 19 DICEMBRE ORE 21

Il sipario si apre su un treno in corsa, il meraviglioso Orient Express, sulla tratta Parigi – Istanbul.

Il ladro più pericoloso e affascinante del mondo sembra essere tornato ed ha appena messo a segno un colpo sensazionale: il tulipano di Ahmed III, un gioiello dal valore inestimabile, è sparito dalla sua cassaforte. Il furto però, a quanto pare, non è fine a se stesso, ma sembra essere legato ad una persona speciale… Lupin affascina, diverte, conquista. Lupin racconta, ma in segreto ordisce. Ruba, ma al tempo stesso…restituisce. Ispirato al ladro gentiluomo più famoso di sempre, questo spettacolo è un mix esplosivo di azione, ironia e romanticismo. Con coreografie spettacolari, una colonna sonora inedita e un cast straordinario, Lupin – Il Musical vi trascinerà in un’avventura piena di mistero, amore e colpi di scena… all’insegna del fascino irresistibile di Arsène Lupin.