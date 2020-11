Lutto a Caserta. Ultima vittima del Covid-19 è l’oculista Paolo Melenchi

Caserta. Non aveva patologie pregresse il noto oculista dott. Paolo Melenchi della cui scomparsa si è appreso nelle scorse ore di ieri, domenica 1 novembre.

A seguito del contagio da coronavirus era già ricoverato da qualche giorno al Covid Hospital di Maddaloni dove è poi avvenuto il decesso.

Ad unirsi al cordoglio per la perdita di “uno tra i più stimati oculisti del territorio e medico esemplare” l’Europarlamentare Aldo Patriciello, che, dopo aver appreso con dispiacere della sua scomparsa a causa dell’infezione da Covid-19, ha ricordato quale “persona eccezionale e ben voluta da tutti fosse Melenchi per poi stringersi con affetto e vicinanza alla sua famiglia, ai colleghi e agli amici in un giorno davvero triste”.

Ha espresso alla sua famiglia e all’Associazione “A.Ghigi” i sensi più vivi del proprio cordoglio anche la F.O.I. con la seguente nota: “la Federazione Ornicoltori Italiani è in lutto per la perdita di Paolo Melenchi, eccellente medico oculista, già Consigliere Federale, oggi Giudice OMJ ,grande appassionato, bravissimo ornitologo, amico di tutti.”