Lutto a Macerata Campania. Muore Tommasina all’età di 89 anni.

Muore Tuosto Tommasina ,vedova di 89 anni nativa del Comune di Macerata Campania. Le condizioni di salute della donna,da tempo sofferente di scompenso cardiaco,erano peggiorate negli ultimi giorni,fino ad arrivare al decesso sopraggiunto in mattinata.La donna lascia sei figli, dodici nipoti e quattro pronipoti che, proprio in queste ore,si stringono intorno a un lutto consumatosi ad una settimana esatta dal giorno di Pasqua.

Si tratta di una grande perdita per l’intera comunità di Macerata,ancora scossa e addolarata dalla perdita di un’anima che in vita si era contraddistinta per la sua grande generosità. Si terrà domani alle ore 10:00 nella Chiesa di San Martino Vescovo la celebrazione del rito funebre,per poter dare un ultimo e definitivo saluto alla salma.

Le condoglianze più’ sentite dall’ intera redazione di Belvederenews a tutta la sua famiglia e suo nipote Fabio nostro collaboratore.