Lutto a Mondragone, ci lascia Antonio Burrelli

Mondragone – La città piange la scomparsa di Antonio Burrelli.

Vedovo, sua moglie Maria Rosaria Dudiez morì dopo diversi giorni di coma a seguito di un’accidentale caduta dalle scale poco più di un anno fa.

Era noto in città per essere uno dei soci fondatori e il gestore assieme ai suoi figli del Centro Campano (Centro di Riabilitazione Neuromotoria) dislocato sul lungomare Camillo Federico.

È venuto a mancare nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre.

A darne il triste annuncio i familiari e i parenti.

Al Dott. Giancarlo Burrelli, per la perdita del caro fratello Antonio, è stata inoltre espressa sentita partecipazione da parte del C.M.P Srl ( Centro Medico Polispecialistico) nella figura dei soci, dell’amministrazione e dei dipendenti tutti.

I funerali si terranno domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 11,30 nella basilica di M. SS Incaldana.