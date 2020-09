Mondragone – Presso la chiesa di San Nicola si sono tenuti, oggi pomeriggio alle 16.00, i funerali per l’ultimo saluto a Giuseppe Arrichiello, un uomo dall’animo buono e molto amato dall’intera comunità. Ex dipendente dell’agenzia di pratiche auto ACCA sita in via Venezia, è venuto a mancare nella giornata di ieri, sabato 19 settembre. Con la sua improvvisa scomparsa, all’età di 56 anni, lascia la moglie, i figli e numerosi amici.