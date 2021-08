Lutto a Santa Maria a Vico . Il cordoglio del Senatore Santillo

Caserta, 24 agosto 2021. “Sono vicino ai familiari, agli amici e all’intera comunità di Santa Maria a Vico, dove è stato proclamato il lutto cittadino, per il gravissimo lutto dovuto alla scomparsa del giovane Ivan Salvatore, mentre era al lavoro in una fabbrica di imballaggi di Marcianise. Secondo gli ultimi dati Inail, il bilancio degli incidenti sul luogo di lavoro è particolarmente critico nella prima parte del 2021, con un incremento del 5,2%. Sono dati molto preoccupanti. Riguardo le eventuali responsabilità dell’incidente del giovane di Santa Maria a Vico, è giusto rispettare l’azione di accertamento della magistratura. È però chiaro che il livello di attenzione sulle morti sul lavoro deve necessariamente alzarsi perché non è accettabile uscire di casa e non fare più ritorno soltanto perché si va a svolgere il proprio dovere.”

Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S al Senato della Repubblica.