Lutto cittadino per la scomparsa dell’on. Del Monaco. Oggi l’ultimo saluto

Maddaloni – Ha lottato per anni contro il male del secolo ma ieri ha perso la sua ultima battaglia. Il dott. Antonio del Monaco, 67 anni, generale in pensione, è stato deputato della Repubblica Italiana con il governo Conte, impegnato nella Commissione Difesa.

Il suo impegno per la città e per il territorio parte da lontano. Anche quando non ricopriva cariche istituzionali ha operato per la legalità e per contrastare le ecomafie e il fenomeno della terra dei Fuochi per l’Amara Terra Mia, come la definiva. Autore di diversi libri, amico di padre Maurizio Patriciello e di don Luigi Merola, con il quale aveva realizzato il progetto di ” ‘A voce d”e creaturé,” che ha l’obiettivo di togliere dalla strada i bambini e gli adolescenti della Campania.

Tanti i messaggi di cordoglio per lui dal momento in cui si è diffusa la triste notizia, da parte di istituzioni, associazioni, amici, conoscenti, concittadini. Di Antonio Del Monaco, anche collega giornalista, la nostra testata ha sempre pubblicato i suoi scritti ed i suoi comunicati, divulgando le sue proposte e le sue meritevoli iniziative.

Il sindaco Andrea de Filippo ha proclamato, in concomitanza con le esequie che si terranno oggi alle ore 16.00 nella chiesa della SS. Annunziata di Maddaloni, il lutto cittadino. Lo ricorda così sulla sua pagina ufficiale : “Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell’on. Antonio del Monaco, un cittadino esemplare, un amico, un uomo che con il suo impegno attivo dentro e fuori le istituzioni si è sempre prodigato per il bene della mostra terra e per la legalità. Ricorderò di Antonio la passione, i consigli saggi, il sorriso buono. Nel giorno in cui gli porgeremo l’ultimo saluto a Maddaloni sarà lutto cittadino. Ciao Antonio.”

La nostra testata si unisce al cordoglio per la perdita di una persona di spessore e di valori quale è stato l’on. Del Monaco.