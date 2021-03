Lutto in 2 comunità. Muore il barbiere di Cancello

San Felice a Cancello/Maddaloni. Le brutte notizie in questo anno si susseguono come non mai e non passa giorno senza dover dare notizie di persone che ci lasciano, molto spesso per covid. E anche oggi, giornata dedicata proprio alle vittime di covid 2 grosse comunità sono in lutto e piangono un suo figlio. Tutti conoscevano Mario Biondillo, storico barbiere che aveva il suo salone nella piazzetta di Cancello Scalo, proprio di fronte alla stazione. Non solo era il barbiere della frazione, ma era anche attivissimo nella locale Pro Loco. aveva 65 anni, e purtroppo contagiato dal covid, ha perso la sua battaglia.

La sua famiglia era molto nota anche a Maddaloni: la mamma infatti ha lavorato come bidella per anni nella scuola di via Roma, Raffelina a’ bidella la conoscevano tutti gli alunni.

Una persona amata e stimata; ultimo di 4 fratelli, uno dei quali lavora al comune di san Felice. Tutta la famiglia è stata contagiata, ma per lui la situazione si è aggravata, tanto da rendersi necessario il ricovero. Ma purtroppo, forse era già troppo tardi.

Scriviamo questo articolo alle 11.00 mentre on tutta Italia si sta osservando un minuto di silenzio in memoria delle vittime di covid.

Una guerra che abbiamo la possibilità di vincere solo rispettando le misure di sicurezza che sappiamo cioè mascherina, distanziamento ed igienizzazione delle mani e affidandoci al vaccino.

Diversamente non spezzeremo mai questa catena di morte.