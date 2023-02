Lutto in casa Russo . Muore Francesco . Le condoglianze del Comitato “Antica Via San Carlo”

Caserta. Francesco Russo 89 anni è passato a miglior vita. Francesco era il padre di due noti e storici commercianti che gestiscono attività di abbigliamento nelle centralissime strade di Via San Carlo e via San Giovanni . I funerali si terranno a Caserta presso la Chiesa di N.S. di Lourdes in via Kennedy domani , venerdi 10 febbraio alle ore 10.

Il comitato ” Antica Via San Carlo ” si stringe intorno al dolore che ha colpito la famiglia Russo e porge le piu’ sentite condoglianze ai figli Antonio , Autilia, Giovanni e Katiuscia. Sentite condoglianze anche dall’ intera redazione di Belvederenews.