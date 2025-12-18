Lutto nel mondo della musica napoletana

Il panorama della musica neomelodica napoletana si stringe nel dolore per la perdita di Rosy Viola, spentasi all’età di 59 anni. La cantante, il cui vero nome era Anna Esposito, è deceduta presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverata a causa di gravi complicazioni di salute che, purtroppo, non le hanno lasciato scampo.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan che, proprio nelle ultime settimane, avevano accolto con gioia l’annuncio del suo nuovo progetto discografico. Un entusiasmo spezzato da un improvviso peggioramento delle sue condizioni cliniche, che ha portato alla tragica scomparsa di una delle interpreti più sincere e amate della canzone partenopea. Rosy Viola lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei napoletani e di chiunque abbia apprezzato la sua voce calda e la sua autenticità. Con lei se ne va un pezzo di storia della musica popolare della città, ma le sue canzoni continueranno a risuonare come testimonianza del suo talento e della sua passione.