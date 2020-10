LUTTO NEL MONDO DELLA SCUOLA

di Marco Lugni

Caserta.All’età di 66 anni si è spenta la cara esistenza di Antonio Rosella, Direttore Amministrativo dell’ITC “Cesare Pavese” prima e poi dell’Istituto “Terra di Lavoro” dove è andato in quiescenza nel giugno del 2014 e ricordo ancora le toccanti parole della preside Emilia Nocerino nel sottolineare il suo operato. Antonio Rosella con l’ITC “Pavese” nell’a. s. 2008-2009 aveva festeggiato il trentesimo anniversario dell’Istituto (1978/79 – 2008/2009) e nella pubblicazione redatta per la ricorrenza, Antonio Rosella nelle sue considerazioni, sottolineava come accanto alla funzione docente, anche grazie alla evoluzione legislativa ed ordinamentale in materia, quella amministrativa sia stata strutturata in posizione di tutta dignità nella valorizzazione del suo infungibile ruolo per la dinamica della istituzione. Ruoli distinti, oserei dire paralleli – diceva Antonio – ma non distanti poiché non sarebbe materialmente possibile per la Scuola agire senza la piena armonia tra le due funzioni essenziali che costituiscono i pilastri sui quali poggia l’offerta formativa tradotta in atto.

La sua presenza ha assicurato affidabilità e competenza e trasmesso il valore del lavoro svolto in serenità. E come ci insegna Sant’Agostino, Signore non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, ma ti ringraziamo per avercelo dato. I nostri occhi pieni di lacrime sono fissi nei tuoi pieni di luce. Color che amiamo e che abbiamo perduto, non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo. La partecipata funzione esequiale è stata celebrata presso la Parrocchia di S. Maria degli Angeli da don Franco Catrame coadiuvato dal diacono don Michele Tagliafierro. Alla moglie Antonia ai figli Annamaria ed Alessandro ed ai parenti tutti giungano le nostre sentite condoglianze.