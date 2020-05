Lutto nella società civile di San Nicola la Strada. A 78 anni muore la moglie di Franco Di Spazio

SAN NICOLA LA STRADA – Lutto giovedì, 21 maggio 2020, nella società civile di San Nicola la Strada: all’età di 78 anni è tornata alla casa del padre, la nobil donna Anna Maria Tagliafierro, amata consorte di Francesco Di Spazio, noto esponente politico della destra sannicolese. Donna Anna Maria, nata a San Nicola la Strada il 20 gennaio 1942, era sposata con Francesco Di Spazio dal Gennaio 1964, 56 anni di vita piena d’amore trascorsi insieme e dalla cui unione sono nati tre figli: Maria Rosaria, ingegnere, Natalina, avvocato, e Patrizia avvocato.

Temprata dalla vita, donna Anna Maria viene ricordata come una donna forte e tenace, nonché una nonna, madre e moglie amorevole, dolcissima, faro indiscusso all’interno della famiglia, nipoti, zii, ascendenti e discendenti. Era casalinga, aveva un carattere forte ma si dimostrava sempre disponibile per chi aveva bisogno di un aiuto o di un sostegno. Chi la conosceva, la ricorda come “una donna eccezionale, amorevole e dolcissima”. Una famiglia meravigliosa, la sua, fondata su principi solidi e sul rispetto.

I funerali si terranno venerdì, 22 febbraio 2020, alle ore 16:00, nella Chiesa Santa Maria degli Angeli. La sua dipartita ha lasciato nello sconforto più totale il marito, Francesco Di Spazio, esponente della politica sannicolese dove è stato amministratore politico per due consiliature. L’81enne esponente politico è stato anche candidato al Senato della Repubblica Italiana per il Partito Repubblicano e non è stato eletto per una manciata di voti. Ha fatto politica attiva a tutt’oggi nell’ambito del centrodestra.

Geometra, uno dei primi a San Nicola la Strada, è stato responsabile del servizio di ingegneria sanitaria dell’Azienda ospedaliera di Caserta per oltre 35 anni, fino alla pensione, avvenuta nel 2006. Oltre all’amore per la sua famiglia e la sua attività politica e lavorativa, Francesco Di Spazio coltiva anche un’altra grande passione, quella per la pittura dove è molto stimato ed apprezzato sia in campo nazionale che internazionale. La grande famiglia di BELVEDERE NEWS, colpita, è vicina a Francesco Di Spazio in questa grave e dolorosa circostanza ed esprime con grande dolore il nostro cordoglio.