Lutto nell’Ordine degli Psicologi per la morte improvvisa di un giovane Psicologo

Napoli. La scomparsa improvvisa di un giovane Psicologo e Psicoterapeuta di 28 anni, Emilio Bizzarro, ha lasciato non solo l’Ordine degli Psicologi ma anche tantissimi amici e pazienti nello sconforto totale.

La morte improvvisa lascia sempre un gran dolore, ancora di più quando riguarda giovani e, in questo caso, un giovane che aveva tanta passione per il suo lavoro, e riusciva a trasmetterla così tanto da ricevere numerosissimi messaggi di dolore e ringraziamento per tutto ciò che riusciva a donare a chi entrava in contatto con lui, sulla sua pagina Facebook.

I funerali del giovane psicologo si sono svolti questa mattina, lunedì 22 novembre, alle ore 11.30 al Vomero.

L’Ordine degli Psicologi ha voluto salutarlo così:

“Oggi salutiamo con enorme dolore un giovane collega, un amico, Emilio Bizzarro. Nonostante la giovanissima età Emilio ha dedicato gran parte della sua vita alla psicologia, senza mai risparmiarsi. Il suo intuito, la passione che lo ha sempre contraddistinto insieme alla continua e costante disponibilità al confronto sono stati la prova di quanto amasse la nostra professione. Alle colleghe e amiche di sempre che ci hanno scritto per ricordarlo, ai suoi familiari e ai parenti tutti giunga forte l’abbraccio che solo la nostra comunità professionale sa destinare. Ciao Emilio, conserverò con affetto le ultime cose che ci siamo scritti. Armando Cozzuto Presidente”

Tra i messaggi più belli in bacheca, quello di un’amica, F.G.L. che scrive:

“Grazie per la dolcezza della tua amicizia! Ci siamo rincontrati in un momento di grandi perdite per me e tu sei riuscito a farmi sorridere nelle giornate peggiori! La tua luce cacciava via tutte le ombre! La tua anima è immensa! Ora il cielo ha con se tutta la tua gioia e il tuo sole! Tvb”

Emilio era non solo un professionista, ma una persona su cui contare.

Non esistono parole di fronte a simili ingiustizie della vita.