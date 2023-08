Lutto per la cultura di Terra di Lavoro . Muore Alfonso Grimaldi

Maddaloni . Un grave lutto ha colpito la nostra redattrice Lucia Grimaldi . Nella giornata di oggi , giovedì 3 Agosto 2023, è’ venuto a mancare all’età’ di 74 anni l’ esistenza del Padre Alfonso .

Il professore Alfonso Grimaldi era un uomo molto amato e stimato in città’ .La sua attività’ , incentrata sempre sul rispetto dei valori umani , l’aveva portato a collaborare ,prima come educatore e successivamente come docente con la Fondazione “ Villaggio dei Ragazzi” stringendo un forte legame personale con Don Salvatore D’ Angelo .

L’ amore per la sua città’ aveva portato Alfonso Grimaldi a studiare in maniera dettagliata le origini e le tradizioni di Maddaloni diventando così un punto di riferimento fondamentale per la cultura e per la storia del territorio .

Alfonso, dopo una lunga malattia, lascia la moglie Rosa e le figlie Lucia ,Bianca e Maria. A Lucia , a tutta la famiglia Grimaldi le condoglianze più’ sentite da parte dell’ intera redazione di Belvederenews. I funerali si terranno domani , venerdì 4 agosto , alle ore 10,30 presso la Chiesa S.Alfonso Maria Dei Liguori di Maddaloni.

Divoratore di libri e memoria storica dei riti e delle figure che hanno contraddistinto la città da inizio secolo fino ai giorni nostri.Al termine di una lunga malattia, lascia la moglie Rosa e le adorate figlie Lucia, Bianca e Maria. I funerali si svolgeranno il 4 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di Sant’Alfonso Maria dei Liguori a Maddaloni