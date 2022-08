Mondragone . In seguito a lunga malattia e’ venuto a mancare il sign. Antonio Cutolo di anni 71 , padre di Elvira Cutolo , redattrice della testata Belvederenews.

Le esequie avranno luogo oggi , lunedì 15 agosto 2022, alle ore 16, 30 , muovendo dalla casa del defunto in via Cosenza n 2 , e proseguiranno per la Chiesa di San Rufino .

Ad Elvira Cutolo e a tutta la sua famiglia le condoglianze più sentite da parte dell ‘ intera redazione di Belvederenews.