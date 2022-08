M5S, Santillo stravince le parlamentarie ed è capolista alla Camera nel collegio Campania di Caserta e Benevento

Roma, venerdì 19 agosto. “Cari amici, l’enorme fiducia che mi avete dimostrato nella consultazione in rete delle Parlamentarie, ha consentito la candidatura come capolista nel collegio plurinominale Campania 2 – 01 (province di Benevento e Caserta) alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre.

Da parte mia non posso che ringraziare gli iscritti della mia famiglia del MoVimento 5 Stelle per l’enorme attestato di stima. Ho lavorato duramente ogni giorno per rappresentare al meglio la mia comunità, e credo che questa straordinaria manifestazione di fiducia della rete indica che ho seguito la strada giusta, che continuerò a percorrere.

L’impegno quotidiano per il mio territorio, l’affidabilità verso il MoVimento 5 Stelle e il leader, il rispetto del codice etico, delle restituzioni, ma soprattutto la presenza in parlamento: sono i frutti dei miei sforzi che nessuno può contestare e che saranno il perno del mio impegno nel prossimo futuro.

Adesso c’è bisogno dell’impegno di ognuno per continuare a dare forza al nuovo corso del Presidente Giuseppe Conte, che ha assicurato delle liste che non solo rappresentano l’espressione di democrazia diretta, ma che garantiscono anche esperienza e qualità, con personalità di altissimo rigore morale.

Ci aspetta una campagna elettorale dove dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Da sempre il MoVimento è stato sottovalutato, non dimentichiamolo. Con la vostra forza e il vostro sostegno nel far capire a tutti che per stare dalla parte giusta bisogna stare con il MoVimento 5 Stelle, possiamo costruire qualcosa di grande.

Insieme siamo MoVimento!”. Lo ha dichiarato il Senatore del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo, attraverso i propri canali social.