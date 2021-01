Macerata Campania, grande il dolore in due comunità per la scomparsa a soli 39 anni del brigadiere Stanislao Vozza

Macerata Campania – Si stringono attorno ai familiari del brigadiere Stanislao Vozza venuto improvvisamente a mancare all’età di 39 anni, nella mattinata di oggi, le due comunità di Casagiove e di Caturano. Originario di Casagiove; era a Caturano, frazione di Macerata Campania, che aveva formato la propria famiglia, alla cui moglie Pasqualina Riccio e i tre figli è stato portato via da un malore accusato poco dopo essere rientrato a casa al termine del turno di lavoro, che lo vedeva in servizio presso il nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Marcianise. Sul posto, allertati prontamente dalla moglie, sono giunti i soccorsi e i carabinieri. Fino all’ultimo istante, fintanto che i medici del 118 tentavano di rianimarlo per diversi minuti, anche i colleghi e gli ufficiali della sua compagnia accorsi in quei drammatici momenti hanno sperato si salvasse. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Domani, domenica 10 gennaio, muovendo alle ore 16.00 dalla casa dell’estinto, sarà celebrato il rito funebre da don Domenico Piccirillo presso la chiesa di San Marcello Martire. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Prisco.