Macrico, i parlamentari M5S: ci batteremo per inedificabilità

Caserta, 14 aprile 2021. “In merito all’approvazione della proposta di delibera del Macrico, avvenuta ieri in Consiglio Comunale a Caserta, ci troviamo a ribadire ancora la fermezza della nostra posizione. Da sempre ci siamo battuti per un Macrico totalmente verde e privo di ogni speculazione e possibilità di edificazione. In tal senso, la proposta dei consiglieri Apperti e Naim era quella di ottenere la classificazione urbanistica F2 attraverso una variante al piano regolatore, cosa che non si è verificata dopo che la proposta è stata emendata. Il Movimento 5 Stelle non cambia idea: ci batteremo al fianco dei cittadini per garantire la inedificabilità dell’area e per garantire un parco verde alla città.”

È quanto dichiarato, in una nota congiunta, dai parlamentari del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo, Antonio Del Monaco e Marianna Iorio.