MAD MOOD MILANO e GIORDANI :LA BELLEZZA UNISCE I POPOLI.

La passerella organizzata da Mad Mood in occasione della Milano Fashion Week, strizzando l’occhio all’imminente esposizione universale Expo Dubai 2020, ha voluto sottolineare la bellezza della moda e dei popoli, davvero unica e speciale: l’ASIA, rappresentata da ben 16 designers provenienti da 5 differenti Stati , Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan,Kirghizistan che si sono misurati con altri colleghi di livello internazionale.

In questa cornice si realizza il progetto della preside Antonella Serpico per rilanciare il settore moda .

Da poco avviata la nuova specializzazione Sistema Moda che arricchisce l’offerta formativa dell’istituto tecnico Giordani eccellenza del territorio .

Le selezioni per i ragazzi da sfilata si sono tenute proprio presso l’istituto .

E, detto fatto gli studenti sono partiti alla volta di Milano per provare la sensazione che si vive nella settimana della Moda .La decima edizione di questo evento moda organizzato da Mad Mood, uno dei format più audaci e particolari ideato da Marianna Miceli, prevede come unico elemento:la bellezza e la amicizia dei popoli.

Mad Mood continua così la sua mission di promozione dei territori attraverso l’alfabeto della moda, dello stile e del design: nata con l’intento di divulgare le bellezze del territorio, l’agenzia guidata da Marianna Miceli si caratterizza ora per una forte vocazione internazionale.

In questa edizione, il Dipartimento del Turismo Kazako, ha scelto la passerella di Mad Mood per promuovere la città di Taraz , con #VISITTARAZ e #Gli alunni impegnati nel progetto sono :

christian argiento

giuseppe dello margio

antonio bruognolo

bassolino virginia

cicala francesca

scognamiglio gianluigi