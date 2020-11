Maddaloni. 2 auto nuove per i vigili urbani

Sono arrivate in giornata 2 autovetture per la Polizia Municipale di Maddaloni.

Si tratta di 2 Fiat Panda di colore biamco con la striscia blu che contraddistingue i veicoli dei vigili.

Le auto sono eco e hanno la doppia alimentazione: benzina e GPL. Le auto, già operative in città per i controlli antocovid sono le prime 2 in dotazione al corpo dei vigili. Finora avevano solo un Dobló che era comunque fuori uso da qualche mese. Un primo passo è fatto. Le auto ci sono. Ora servono i vigili. Ma da qualche parte bisognava iniziare.

Da oggi i vigili potranno muoversi con le autovetture di servizio e pattugliare il vasto territorio comunale in modo più efficiente. Da fanti a cavalieri.