Maddaloni. A via Napoli è finita la pandemia!

La foto che vedete è stata scattata pochi minuti fa, intorno alle ore 11,00 di sabato 2 maggio 2020,nel periodo ancora di fase 1 dell’emergenza Covid.

Ma qui sembra un sabato qualunque di spesa ed uscite per commissioni di un tipico fine settimana pre -pandemia.

Beate queste persone che hanno superato in poche ore fase, 1, fase 2, contagi di ritorni e tanto altro e affollano le strade con molta tranquillità Probabilmente non leggono decreti, e ci può stare. Ma non ascoltano TV? Mi sembra un pò difficile di questi tempi non imbattersi nelle raccomandazioni di Conte e di medici di varie specializzazioni. O non hanno i social? Le dirette del governatore De Luca fanno ormai più share delle partite di Champions!

Questa è la fotografia in città, di tanti cittadini improvvisamente impavidi di fronte al coronavirus.

Chiaramente questo accade anche altrove. Due mesi di sacrifici così saranno vanificati in un batter d’occhio.

Ah dimenticavo… anche per i controlli del territorio abbiamo superato la fase critica? Non sono più necessari?

I cittadini rispettosi delle regole e che stanno avendo anche forti perdite economiche attendono risposte.