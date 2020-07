Maddaloni. Acque sorgive poco benefiche

Le segnalazioni ci giungono continuamente e per quanto il primo cittadino di recente ci abbia illustrato ampiamente quale sia la programmazione per le riparazioni è il successivo rifacimento, nostro dovere rimane informare e segnalare almeno le più significative. Come in omeopatia, anche a Maddaloni l’acqua ha memoria. Esce fuori sempre negli stessi posti. Questa è una di quelle perdite con una ciclicità piuttosto frequente. Siamo in via Serao, grosso modo di fronte a uno degli ingressi dell’area fiera settimanale. Come sempre speriamo di aver reso un servizio di pubblica utilità.