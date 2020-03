Maddaloni. Aggiornamenti sul primo ricovero

Si tratta di un uomo di 66 anni proveniente dall’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Il paziente è arrivato già intubato stanotte, intorno alle due, all’ospedale di Maddaloni, ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Sarebbe dovuto arrivare anche un secondo ricovero dal San Giovanni, ma si è in attesa degli esiti del tampone.

Intanto in ospedale stamane grande fermento. Mentre proseguono i lavori di adeguamento del reparto di medicina a terapia Sub- intensiva, sono arrivati una schiera di nuovi infermieri assunti per sei mesi per assistere i pazienti ricoverati pere il COVID-19.