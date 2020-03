Ieri con due pazienti ha iniziato l’attività a pieno ritmo il reparto di terapia sub – intensiva.

Stamane in ospedale risultano ricoverati 2 pazienti in terapia intensiva intubati e 6 pazienti nel reparto di sub – intensiva.

I 6 pazienti di sub – intensiva, 5 uomini e una donna non versano in gravi condizioni, ma necessitano di stare in osservazione. Tra essi, come vi abbiamo annunciato ieri, uno dei maddalonesi contagiati.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto di Paolo Miranda.