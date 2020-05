MADDALONI. Aiutiamo la famiglia di Pasquale Apicella

Riceviamo e pubblichiamo la petizione proposta dall’Onorevole Antonio Del Monaco M5S per sostenere la famiglia di PASQUALE APICELLA–

Non solo il Covid uccide. Pasquale Apicella, poliziotto trentasettenne di Secondigliano, è morto il 27 aprile, per uno scontro frontale a seguito di un colpo sventato in banca: nel tentativo di bloccare l’auto dei malviventi, Pasquale nell’urto micidiale perde la vita. La notizia della morte di questo giovane uomo sembra essere caduta quasi subito nell’oblio…come se oramai si dessero per scontate tragedie del genere, soprattutto quando si tratta di uomini in divisa. Il loro è un lavoro rischioso, certo.

Ma chi era Pasquale? Un uomo onesto, umile, gentile, sempre disponibile e generoso, padre di due bambini, di cui uno di appena tre mesi. La famiglia, distrutta dal dolore, piange la sua scomparsa in un decoroso silenzio, senza fare rumore, senza chiedere nulla. Eppure qualcosa va fatto per aiutare la moglie, i bambini, vittime di un destino ingiusto che ha strappato via un marito e un padre da un giorno all’altro. Il suo lavoro era l’unica fonte di guadagno e di sostegno per la famiglia; con grande sacrificio era riuscito ad ottenere un mutuo per comprare casa. Cosa possiamo fare noi? Persone vicine a lui e ai suoi cari hanno proposto di dare un libero contributo attraverso una donazione, per aiutare Giuliana e i suoi bambini così piccoli a non perdere la casa e a sostenerli nelle difficoltà in cui versano.

Mi faccio portavoce di questa proposta, confidando nel buon cuore di tutti voi. So che viviamo un periodo difficile, fatto di limitazioni e ristrettezze economiche, ma credo in coscienza che un gesto, seppure piccolissimo, potrà sempre fare la differenza e ridare respiro a chi ne ha più bisogno: il mare non è forse fatto di gocce?

Grazie di cuore.

On. Antonio del Monaco

Di seguito i dati:

IBAN CONTO CORRENTE A FAVORE DELLA FAMIGLIA: IT43C0310439950000000823930

BENEFICIARIO: Giuliana Ghidotti Apicella