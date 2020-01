Maddaloni. Al Rodari oggi è il giorno di Donatella

Gli agrumi frutta dell’inverno ricca di vitamina C, utile specie in questi periodi di freddo ed influenza. È molto utile si bambini ai quali però bisogna insegnare a mangiarla giocando e divertendosi. È così fanno da anni le insegnanti della scuola dell’infanzia Rodari al De Nicola. Oggi hanno dedicato la mattina a questo prezioso frutto e a tutti gli agrumi con tante attività dedicate.

I bambini del Rodari impegnati stamane in questa attività laboratoriale hanno realizzato il signor faccia arancia che ha un naso a limone e una bocca di spicchi di mandarini.

E giocando e divertendosi si impara, ci si nutre e ci si protegge anche dal raffreddore !