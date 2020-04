Maddaloni. Allarme ladri in città.

Purtroppo i problemi non vengono mai da soli. E come se non bastasse la pandemia mondiale a tenerci tutti in tensione, si aggiungono anche altri pericoli.

Parliamo dei furti nelle abitazioni.

Ci sono infatti giunte segnalazioni da più parti della città, di avvelenamenti di animali, con conseguente tentativo di entrare in appartamenti per derubare. Segnalazioni le abbiamo avute dalla zona di via Caudina, via Palladini e da via Appia, spesso scenario di queste violazioni.

Ultima in ordine di tempo ci giunge la segnalazioni di un cane di grossa taglia, che starebbe lottando tra la vita e la morte da due giorni, proprio a causa di cibo avvelenato e contaminato con ferro e/o vetro. Pare che la stessa tecnica la stiano usando anche in altri comuni.