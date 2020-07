Maddaloni. Ancora una volta Tontoli disapprova la Vigliotti

Il consigliere Tontoli proprio non condivide il comportamento della sua collega Vigliotti. Non è la prima volta che fanno scintille. Questa volta il motivo è generato dalle dichiarazioni di solidarietà che quest’ultima esprime ad una sua collega di Aversa, per delle accuse ricevute dopo una sua dichiarazione di adesione alla Lega.

Il comunicato del consigliere Tontoli :

“Quanto accaduto all’assessore Virgilio è passibile di condanna e rimprovero in ogni luogo e sede, ma su questo non si può accettare che faccia politica la consigliera Vigliotti, colei che ha augurato – nel pieno di una pandemia mondiale – al Covid-19 di essere più selettivo. Affermazione fatte da una donna, insegnante ed aspirante preside, pare. Non solo, ma la stessa è anche presidente di una commissione che ben avrebbe potuto dare il suo contributo in un momento particolare; invece, contrariamente ai suoi colleghi di altri comuni, ha proprio evitato di convocarla, rendendo impossibili ai rappresentanti scelti dal popolo di poter dare un contributo in un momento così difficile per la città. La consigliera e presidente Vigliotti non ha ancora chiesto scusa per le parole dette, nè ha provato a dimettersi da un ruolo che non le si addice. Pertanto, fermo restando la piena solidarietà alla dott..ssa Virgilio, la dott.ssa Vigliotti eviti di farsi pubblicità su argomenti da Lei prima fomentati…ossia l’odio!!”