Maddaloni. Annullata la mostra presepiale

Maddaloni. Mostra Presepiale Città di Maddaloni rinviata al 2021.

A causa della difficile situazione di emergenza che tutti noi stiamo vivendo, data dalla costante diffusione del Coronavirus, anche la XVII^ edizione della “Mostra Presepiale Città di Maddaloni” e la “XXV^ Rassegna Presepi in Casa” previste dal giorno 8 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, non potranno essere svolte. Queste manifestazioni richiedono un lungo periodo di organizzazione e la collaborazione di Enti, strutture, persone e di tante di realtà sul territorio e stando alle regole vigenti al momento, non sarebbe possibile garantire il distanziamento ed il rispetto delle norme previste per l’emergenza Covid.

Con queste parole i promotori dell’Associazione “Germogli” in collaborazione con l’ass. “Il Presepe” annunciano il rinvio al prossimo anno dell’iniziativa alla quale stavano lavorando già da diversi mesi.

Il consueto ed atteso appuntamento con la Tradizione Presepiale è quindi rimandato a dicembre 2021.

Questo il comunicato dell’associazione Germogli di Pasquale Di Matteo, promotori dell’evento.