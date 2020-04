Maddaloni. Antimo Suppa si dissocia dalla raccolta dei Briganti Calatini

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Antimo Suppa che vuole precisare le dinamiche relative ad alcuni aspetti legati alla distribuzione in questo ultimo periodo.

L’ Associazione L’Albero della Vita- Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” di Maddaloni, tiene a precisare che da circa 10 – 15 giorni non stiamo più ricevendo gli alimenti raccolti presso alcuni supermercati di Maddaloni, la raccolta alimentare presso i supermercati di Maddaloni è stata promossa dal gruppo Briganti Calatini e operativamente portata avanti dal Sig. Giosuele Struffolino. Oggi riceviamo molte richieste di persone che vedendo i post pubblicati (non da noi) esigono i prodotti raccolti, che a noi dell’Ass. L’Albero della Vita non vengono consegnati e di conseguenza non possiamo distribuirli. Da oggi 17/04/2020 CI DISSOCIAMO DA QUESTA RACCOLTA E DA EVENTUALI ALTRE RACCOLTE FUTURE CHE PORTANO IL NOSTRO NOME, noi non abbiamo intermediari, se qualcuno desidera donare qualcosa può contattarci sulla nostra pagina e verremo a ritirarli. Noi dell’Ass. L’Albero della Vita-Emporio della Solidarietà “Angelo Eliseo” siamo un’altra cosa.

Se la raccolta continuerà ad essere fatta per nome e per conto dell’Ass. L’Albero della Vita- Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” saremo costretti ad agire per vie legali