Domani è l’Epifania che tutte le feste porta via, una gran festa per i bambini che segna definitivamente la chiusura delle vacanze natalizie. E per l’occasione tante iniziative sono pronte in città. In centro su corso I Ottobre, domattina, dalle ore 10,30 fino alle 13,30 arriverà la Befana del comune di Maddaloni. Animazione per i piccoli cittadini e distribuzione di calze per tutti i bambini presenti.