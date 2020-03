Maddaloni. Arrivederci al Carnevale 2021!

“La musica é finita, gli amici se ne vanno” per parafrasare una nota canzone. Martedì sera si è chiuso il sipario sul VI Carnevale maddalonese, che passerà alla storia per aver sfidato e vinto alla grande la psicosi del Coronavirus, riempiendo per 3 giorni strade e piazze con intelligenza, entusiasmo ed un’organizzazione impeccabile. Una tre giorni riuscitissima grazie anche alle tante persone che hanno scelto di vivere la festa in modo sano e genuino, riscoprendo il piacere di stare insieme. E ora che il sipario si è abbassato, con una fotogallery vi raccontiamo il dopo carnevale. Dopo aver sistemato la piazza e averla ripulita, i carri rientrano a casa, smontati e custoditi in attesa del prossimo anno. I protagonisti di questo carnevale sono stati tanti, ve lo abbiamo nominati tante volte. Non aggiungiamo altro, solo che si sta già lavorando per il prossimo anno. Il comitato rinnova il suo invito a tutti coloro che vogliano dare il proprio contributo per far crescere ed arricchire questa manifestazione che già ha un posto d’onore nei carnevali d’Italia.