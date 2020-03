Maddaloni. Arte di Murano realizza l’arcobaleno della speranza

L’Italia sta vivendo momenti di paura mista ad angoscia ed incertezza, che non ricorda precedenti. E come dal vaso di Pandora, la speranza fu l’ultima ad uscire, oggi tutti gli italiani attendono idealmente questo arcobaleno che riporti luce e colore al termine di questo periodo di restrizioni. In questo ideale contest, fatto di arcobaleni di tanti tipi, forme e materiali si è inserito anche l’imprenditore Alfonso Morgillo, orgoglio maddalonese ed eccellenza del Made in Italy. Dal 1986 porta il nome dell’Italia nel mondo con le sue creazioni in vetro. Arte di Murano è unica nel suo genere per le creazioni originali ed innovative. Partito a Maddaloni nel 1986 con un piccolo laboratorio – negozio e tanta creatività, dopo pochi anni già conquistava Venezia, patria del vetro di Murano. Il suo marchio ha da anni fama mondiale, nel settore dell’illuminazione e dell’oggettistica. Oggi sta conquistando nuovi mercati collegati agli accessori e alla persona. L’arcobaleno in vetro che ha realizzato con la frase “Tutto andrà bene” è un raffinato oggetto di design che sottende un significato profondo. La speranza di tutti noi è strettamente connessa a quei colori; la frase che risuona ovunque, da nord a sud, sui social, nei disegni dei bambini, nei messaggi che ci scambiamo quotidianamente con i nostri cari è una parola d’ordine che, passata la tempesta, non dimenticheremo più.