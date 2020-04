Maddaloni. Assembramenti in centro

Siamo da un mese chiusi in casa per arginare il problema coronavirus e ridurre i contagi, ma alcune persone si rifiutano proprio di collaborare, rischiando di mandare a mare il sacrificio dei più.

Decreti, ammende, multe, pattugliamenti, nulla sembra intimidirli. Il rispetto delle regole è propria un’attività faticosa per una fetta di maddalonesi che, continua, incurante del pericolo per sé e per i suoi, seppur munito di mascherina, a comportarsi con disinvoltura.

Questo nella foto è lo scenario alle ore 11,00 nei pressi dell’ufficio postale del centro, e non è certo la prima volta.

Quest’ articolo vuole essere ancora una volta un appello a mantenere le distanze ed uscire il meno possibile. E’ stato ampiamente dimostrato, da medici e scienziati, che il virus si limita solo in questo modo.

Possiamo evitare di provocare altri contagi e piangere altri morti?