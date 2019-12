Maddaloni. Attenti ai pneumatici!

Arrivano segnalazioni a raffica sulle buche createsi nel manto stradale della città. Maddaloni ha più crateri della Luna e per questo Natale il regalo utile potrebbe essere un kit di riparazione e una ruota di scorta.

Tra le tante una molto pericolosa si è aperta da qualche giorno in via Forche Caudine, all’altezza del bar Del Monaco. Da segnalazioni giunteci pare che ci siano state forature a catena, almeno 6/7 auto erano ferme insieme oggi pomeriggio. Una addirittura stava andando fuori strada.

Il rischio é altissimo. Il traffico è destinato ad aumentare nei prossimi giorni considerata anche la chiusura di alcune strade del centro. E il maltempo fa il resto.

Altre strade non stanno messe meglio. Via Libertà, via Feudo, giusto per citarne alcune tra le più trafficate. Ma la situazione in città tra asfalto e basolato è disastrosa.

A piedi si inciampa, in auto si forano gli pneumatici e si rischiano tamponamenti per evitarle: ai maddalonesi non resta che volare !