Maddaloni. Esclusiva: Attori per un giorno… perché non è mai troppo tardi!

Non è mai troppo tardi per passare un giorno da attori. A qualunque età della vita si possono rilanciare i dadi, diceva qualcuno, o semplicemente mettersi in gioco e fare una nuova esperienza.

Ed è ciò che hanno fatto Pasqua Vigliotta e Antonio Ventrone, da tutti in città noto come Tonino il falegname, un simbolo di Maddaloni e della piazza. Una coppia solida con 4 splendide figlie e tanti nipoti, innamorati come il primo giorno, sono diventati attori protagonisti in un videoclip di una canzone che naturalmente parla d’amore.

Si tratta del video clip musicale del cantante del panorama napoletano Rico Femiano. E’ stato girato alla tenuta Rosamelia a Maddaloni in via Starzalunga;

la canzone si chiama “Nnammurat e te” per la regia di Nilo Sciarrone.